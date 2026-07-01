Пожар на НПЗ полностью потушили после атаки беспилотников

Пожар на НПЗ «Славянск ЭКО» начался в ночь с пятницы на субботу. По данным властей, причиной стала атака украинских беспилотников: обломки одного из сбитых аппаратов упали на территорию предприятия, спровоцировав возгорание. На пике площадь пожара достигала 20 тысяч квадратных метров.

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Тушение осложнялось высокой горючестью сырья и угрозой перехода огня на соседние объекты. К борьбе с огнём были привлечены не только местные пожарные расчёты, но и подразделения из соседних районов, а также специализированные пожарные поезда. Помощь оказывали коллеги из Пензенской и Воронежской областей.

К концу субботы, 29 июня, площадь возгорания удалось сократить вдвое, а к вечеру того же дня - в четыре раза. Интенсивная работа по проливке и пенной атаке позволила взять пламя под контроль в течение нескольких дней.

В ликвидации участвовали сотрудники Славянского, Калининского, Крымского и Темрюкского пожарно-спасательных гарнизонов, а также федеральные силы. Пожарные поезда Северо-Кавказской железной дороги обеспечивали бесперебойную подачу воды и пенообразователя.

На данный момент последствия пожара полностью устранены, угрозы для населения нет. Работа предприятия временно приостановлена, сроки его возобновления будут определены после полной проверки безопасности