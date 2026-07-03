В заповеднике "Аскания-Нова" из-за ударов ВСУ выгорело 2100 гектаров степи

В биосферном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области из-за ударов дронов ВСУ выгорело около 2100 гектаров степи. Об этом сообщается в Telegram-канале заповедника.

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Первое возгорание началось 24 июня в результате атаки украинских БПЛА, затем последовало еще восемь.

28 июня ликвидация пожара на одном из участков заповедной степи продолжалась девять часов.

Огонь уничтожил уникальные целинные степные биотопы, в том числе редкие виды флоры и фауны. Среди них - краснокнижная степная гадюка, множество насекомых и растений.

В заповеднике подчеркнули, что пострадала вся экосистема степи, особенно редкие и уязвимые виды.

Также пресс-служба заповедника опубликовала спутниковое фото асканийской степи после пожара. На снимке видны огромные выгоревшие участки.

Биосферный заповедник "Аскания-Нова" - особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Он является старейшим в мире степным заповедником.