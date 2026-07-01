В Крыму четырех мигрантов депортировали из страны за дискредитацию ВС России

Правоохранители в Крыму оштрафовали и депортировали четырёх иностранных граждан за дискредитацию Вооружённых сил России.

Об этом проинформировали в пресс-службе МВД России по Республике Крым. Там отметили, что иностранцы оскорбительно высказывались в адрес российских военнослужащих на строительном объекте в посёлке городского типа Гурзуф.

«На ближайшие десять лет им запрещён въезд в Россию», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось о возбуждении в отношении певицы Тины Кароль уголовного дела по статье о дискредитации ВС России.