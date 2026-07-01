Адвокат Екатерина Антонова в разговоре с Рамблером прокомментировала нападение на сотрудника скорой помощи в Санкт-Петербурге, оценила правовые последствия для нападавшей и назвала причины регулярной агрессии в отношении медиков. Кроме того, на фоне инцидента эксперт рассказала, как защитить врачей от неадекватных пациентов, какими средствами безопасности должна обладать служба скорой и что делать, если на ваших глазах бьют медицинских работников.

Инцидент произошел ночью на площади Искусств в Санкт-Петербурге, куда бригада медиков прибыла по вызову к лежавшему на земле человеку. По данным СМИ, 40-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения набросилась на 25-летнего фельдшера и ударила его стеклянной бутылкой по голове. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали нападавшую и передали ее полиции, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавший медик обратился за помощью к коллегам. Перед этим похожий случай произошел в Саратове, где двое мужчин избили сотрудника скорой помощи около продуктового магазина. Злоумышленники были задержаны правоохранителями при попытке скрыться.

Юрист назвала задержание петербурженки абсолютно обоснованным, подчеркнув, что ее действия представляют серьезную социальную опасность. По словам эксперта, наказание за подобное преступление будет зависеть от результатов судебно-медицинской экспертизы.

Ее поведение социально опасно. Сам инцидент является общественно опасным посягательством на медицинского работника, исполнявшего свои профессиональные обязанности. Окончательная квалификация действий будет зависеть от многих факторов. Это и характер телесных повреждений, и обстоятельства, при которых они нанесены. Мы в любом случае говорим об ответственности за умышленное причинение вреда здоровью. Если будет установлено, что действия создали препятствия оказанию медицинской помощи пациенту, возможна и дополнительная правовая оценка. Наказание варьируется от штрафа и обязательных работ до лишения свободы — в зависимости от квалификации преступления и тяжести последствий. Екатерина Антонова Адвокат, председатель Коллегии адвокатов «Антонова и партнеры» Краснодарского края

Специалист отметила, что случаи проявления агрессии в отношении врачей экстренных служб уже давно вышли за рамки единичных происшествий. Антонова выделила ключевые триггеры, которые чаще всего провоцируют конфликты на вызовах.

«К сожалению, подобные случаи нельзя назвать единичными. Сотрудники скорой помощи регулярно сталкиваются с агрессией во время выездов, особенно при оказании помощи пациентам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Медицинские работники оказывают первую помощь, и в этот момент люди часто находятся в возбужденном состоянии, в том числе родственники пациентов. Агрессия возникает из-за разных причин: от эмоционального напряжения, индивидуального недоверия к врачам, общей обстановки, а также из-за ощущения безнаказанности. В общем, таких факторов много».

Говоря об инструментах безопасности, доступных выездным бригадам, адвокат признала их недостаточную эффективность в реальных условиях. Она указала на необходимость системного реформирования законодательства и технического переоснащения службы скорой помощи.

«В настоящее время возможности самозащиты у бригад скорой помощи достаточно ограничены. Медики вправе вызвать сотрудников полиции, отказаться от оказания помощи при наличии непосредственной угрозы жизни и здоровью после принятия необходимых мер по обеспечению безопасности пациента, а также использовать тревожные кнопки или средства связи, если ими оснащен автомобиль. Однако на практике полиция не всегда может прибыть оперативно. Поэтому проблема, на мой взгляд, очевидна и требует комплексного решения. Необходимо совершенствовать законодательство, усиливать уголовно-правовую защиту медицинских работников, расширять технические средства безопасности (тревожные кнопки, видеорегистраторы), отрабатывать совместные алгоритмы взаимодействия скорой помощи и полиции при потенциально опасных вызовах. Не случайно в последнее время вновь обсуждаются законодательные инициативы об усилении ответственности за нападения на сотрудников скорой помощи».

Вместе с тем Антонова дала рекомендации гражданам, ставшим очевидцами противоправных действий в отношении врачей, и призвала переосмыслить значимость защиты медицинского персонала.

«Главное правило — не оставаться безучастным, но и не подвергать себя опасности. Если нападение продолжается, необходимо незамедлительно вызвать полицию, сообщить максимально точное место происшествия и обстоятельства. При наличии возможности можно вести видеозапись происходящего, поскольку она впоследствии может стать важным доказательством. Если ситуация позволяет безопасно вмешаться словесно и попытаться успокоить конфликтующего человека, это допустимо. Однако физическое вмешательство оправдано лишь в случаях крайней необходимости, когда существует реальная угроза жизни или здоровью и отсутствует иной способ предотвратить причинение вреда. В обществе должно быть сформировано четкое понимание: нападение на медицинского работника — это не бытовой конфликт, а посягательство на систему оказания экстренной медицинской помощи. Когда объектом агрессии становится бригада скорой помощи, под угрозой оказывается не только здоровье самих медиков, но и жизнь пациентов, ожидающих своевременной помощи».

Ранее в Пятигорске разъяренная толпа родственников пациентки жестоко избила фельдшера скорой помощи прямо во время выполнения профессиональных обязанностей.