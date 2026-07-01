В Сергиевом Посаде изобличили магазинных воришек

Сотрудники полиции Сергиево-Посадского городского округа по подозрению в серии магазинных краж задержали двух местных жителей - мужчину и женщину. Доказанная сумма ущерба от их деятельности - 53 тысячи рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

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В полицию обратились представители одного из сетевых магазинов Сергиева Посада с заявлением о краже товаров. Было установлено, что к инциденту причастна женщина, работающая в магазине кассиром. Вместе со своим сожителем она придумала незаконную схему.

Мужчина приходил в магазин и собирал товары по заранее согласованному списку. Товары он нес на кассу к своей подельнице, которая только делала вид, что пробивает товары. На самом деле эти операции она не проводила. Сумма ущерба для торговой точки составила более 31 тысячи рублей.

В ходе расследования была установлена причастность сообщников еще к одному подобному преступлению. Общая сумма ущерба в совокупности по двум эпизодам достигла 53 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 158 («Кража») Уголовного кодекса РФ. С фигурантов суд взял подписку о невыезде и надлежащем поведении.