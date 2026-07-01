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В Пензе при атаке БПЛА на предприятия пострадали два человека

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Вражеские БПЛА атаковали два предприятия Пензы, на одном из них пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В Пензе при атаке БПЛА на предприятия пострадали два человека
© РИА Новости
"Укронацисты ударили по двум нашим предприятиям. Лично был на объектах сразу после атак, руководил работами по ликвидации последствий и оказанию помощи пострадавшим. К сожалению, на одном из предприятий ранено два человека. Женщине медицинская помощь оказана амбулаторно, ее уже отпустили домой. Мужчина получил серьезные осколочные ранения, был экстренно прооперирован, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии", - сказал Мельниченко.

Он подчеркнул, что семьям пострадавших будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.