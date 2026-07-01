В Пензе при атаке БПЛА на предприятия пострадали два человека

Вражеские БПЛА атаковали два предприятия Пензы, на одном из них пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

"Укронацисты ударили по двум нашим предприятиям. Лично был на объектах сразу после атак, руководил работами по ликвидации последствий и оказанию помощи пострадавшим. К сожалению, на одном из предприятий ранено два человека. Женщине медицинская помощь оказана амбулаторно, ее уже отпустили домой. Мужчина получил серьезные осколочные ранения, был экстренно прооперирован, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии", - сказал Мельниченко.

Он подчеркнул, что семьям пострадавших будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.