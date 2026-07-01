Арсена Маркаряна оштрафовали за возбуждение ненависти

Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал на 20 тыс. рублей осужденного блогера Арсена Маркаряна за административное правонарушение по статье о возбуждении ненависти или вражды, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

"Суд признал Маркаряна А. А. виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.

Суд установил, что в декабре 2025 года Маркарян разместил в администрируемом им Telegram-канале видеозапись, содержащую пренебрежительное и презрительное эмоционально-смысловое отношение к русским, что подтверждается проведенным комплексным психолого-лингвистическим исследованием.

"Доводы защитника об отсутствии в действиях Маркаряна состава административного правонарушения и об истечении срока давности по данному делу суд нашел несостоятельными", - добавили в пресс-службе.

В марте Маркарян был осужден за два эпизода преступления, предусмотренного статьей 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). По версии обвинения, блогер в том числе допустил оскорбительное высказывание во время одного из своих выступлений в адрес героя Советского Союза Александра Матросова. Также Маркарян публично разместил в одном из мессенджеров видеозапись, содержащую оправдания идеологии и практики нацизма, связанных с уничтожением групп по национальному признаку. Мосгорсуд назначил ему четыре года шесть месяцев лишения свободы. Вину блогер признал.

10 июня Первый апелляционный суд признал законным приговор Маркаряну, ранее осужденному на 4,5 года колонии по делу о реабилитации нацизма.

23 августа 2025 года следователи задержали Маркаряна в Московском регионе. По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года он разместил на популярном видеохостинге для неограниченного круга лиц видеозапись, которая содержит информацию об оскорблении памяти защитников Отечества.