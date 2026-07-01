В подмосковных Люберцах потушили пожар на подстанции

Ликвидировано открытое горение масляного трансформатора, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

По данным ведомства, огонь вспыхнул на территории промзоны по адресу: Котельнический проезд, д.13. Площадь возгорания составила 25 кв. метров. пострадавших нет.

По словам главы округа Котельники Михаила Соболева, из-за аварии на подстанции некоторые районы оставались без электроснабжения. В компании «Россети Московский регион» сообщили, что ведутся аварийные работы, подключены более 80% абонентов.