Российский школьник оказался в реанимации с кровавой пеной после вейпа

14-летний школьник из Бурятии оказался в реанимации с кровавой пеной и судорогами после вейпа. Об этом сообщает MK.RU.

Врачи в российском регионе разъяснили, что если бы помощь не была оказана вовремя, у подростка мог бы развиться инсульт. Медики связали состояние пациента с острой гипоксией — кислородным голоданием мозга.

Когда юноша поступил в республиканскую больницу, он путал фразы и слова. Врач-психиатр-нарколог Анна Нагаслаева напомнила о высокой опасности вейпов для подростков. Специалист подчеркнула, что никотин легко проникает через гематоэнцефалический барьер, который у несовершеннолетних еще недостаточно развит, и поражает центральную нервную систему.

До этого 25-летняя россиянка свалила заметную прибавку в весе на курения вейпа. К пагубной привычке ее пристрастили курящие друзья.