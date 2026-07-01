14-летняя девочка погибла при опрокидывании лодки в Пермском крае

14-летняя девочка погибла при опрокидывании лодки в Чердынском муниципальном округе Пермского края. Об этом в среду, 1 июля, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

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Информация о случившемся поступила спасателям днем 1 июля. Тело ребенка обнаружили около села Серегово, его извлекли из воды сотрудники МКУ «Чердынская городская служба спасения». Личность погибшей установлена. От МЧС привлекались четыре человека, две единицы техники и две лодки, передает канал ведомства в МАКС.

В СК Прикамья сообщили, что, по предварительным данным, вечером 30 июня девочка вместе со своими знакомыми каталась на лодке по реке Колва. В какой-то момент судно опрокинулось, несовершеннолетняя утонула.

Недавно 17-летний подросток утонул в Красноярске в запрещенном для купания озере, когда во время игры притворялся тонущим. Его тело достали другие отдыхающие. 14 июня семилетнего мальчика, пропавшего в Карелии, нашли мертвым. Он утонул в Ладожском озере. Инцидент произошел на остров Есусарет.