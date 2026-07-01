В Белгородской области при ударе ВСУ по автомобилю погиб человек

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали автомобиль в Белгородской области, в результате один человек погиб, еще трое получили ранения. Об этом сообщили в оперштабе региона.

"В поселке Уразово Валуйского округа беспилотник нанес удар по автомобилю. От полученных травм мужчина скончался на месте. Выражаем соболезнования родным и близким. Бригады скорой помощи доставили троих пострадавших в Валуйскую ЦРБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, двое других получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения плеча, рук и ног. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте атаки также загорелась машина, возгорание ликвидировано пожарным расчетом, повреждены четыре других автомобиля и фасад коммерческого объекта.

Кроме того, в Шебекинском округе от удара FPV-дрона посечена машина, при детонации дрона загорелся автомобиль - возгорание ликвидировано. Также повреждены окна и забор частного дома, две единицы спецтехники, одна из которых сгорела. В городе Грайворон в результате атаки дрона поврежден грузовой автомобиль, в Белгородском округе от детонации FPV-дрона повреждены две "Газели". В оперштабе добавили, что в Краснояружском районе в результате атак ВСУ повреждены два автомобиля, частный дом, в Яковлевском - фасад коммерческого здания.