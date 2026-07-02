В белгородском селе Малакеево при ударе беспилотника ВСУ погиб мужчина

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал частный дом в селе Малакеево Вейделевского района Белгородской области, в результате чего находившийся в здании мужчина погиб. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По его информации, из-за атаки жена погибшего получила акубаротравму и ссадины голени. Медики оказали пострадавшей помощь на месте, она отказалась от предложенной госпитализации. Также в оперштабе заявили, что при детонации дом загорелся.

Сотрудники МЧС совместно с добровольной пожарной командой потушили пожар. Кроме того, в оперштабе рассказали, что на окраине села Зенино Вейделевского района боец подразделения "Орлан" пострадал во время выполнения служебных задач. Мужчину со слепым осколочным ранением спины сослуживцы отвезли в Валуйскую центральную районную больницу.

После оказания медицинской помощи пострадавший продолжит лечение в стационаре. 30 июня дрон ВСУ ударил по грузовому автомобилю в селе Бессоновка Белгородской области. Водитель обратился за медпомощью.