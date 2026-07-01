В Дагестане оползень оставил без газа свыше 11 тыс. человек

В Буйнакском районе Дагестана пять населенных пунктов остались без газоснабжения из-за оползня. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Поступила информация о том, что из-за оползня на окраине населенного пункта Чанкурбе произошло повреждение газовой трубы высокого давления диаметром 159 мм (разрыв сварочного шва). Утечка газа локализована перекрытием задвижки. В зону отключения попали 5 населенных пунктов Буйнакского района (Кадар, Карамахи, Чанкурбе, Ванашимахи, Чабанмахи) с 2593 абонентами, где проживают 11171 человек, из них 2389 детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что завершение аварийно-восстановительных работ ориентировочно запланировано на 17:00 1 июля.