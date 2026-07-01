Наемнику из Колумбии вынесли суровый приговор в ДНР

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор 37-летнему гражданину Колумбии Эдварду Ванегасу Мартинезу. Его признали виновным в наемничестве. Он участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил колумбийцу наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Как установлено следствием, Мартинез прибыл на Украину весной 2023 года через пограничный переход в Польше. Там он вступил в так называемый интернациональный легион, где прошёл военную подготовку, после чего был обеспечен оружием и боеприпасами. В составе этого подразделения колумбиец воевал против российских военных вплоть до апреля 2025 года.

За свою деятельность наёмник получил вознаграждение в размере более 1,7 миллиона рублей в эквиваленте. При этом он воевал не за идеологические убеждения, а исключительно за материальное вознаграждение, что квалифицируется как наемничество. Суд признал его виновным по части 3 статьи 359 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за участие наёмника в вооружённом конфликте.

В настоящее время Мартинез находится в международном розыске. Заочный приговор позволяет российским правоохранительным органам добиваться его экстрадиции в случае обнаружения на территории любой страны, которая имеет договор о выдаче с Россией. До этого момента срок наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания.

Прокуратура ДНР отметила, что этот случай не единичный. С начала СВО в Донбассе зафиксированы десятки иностранных наёмников, прибывающих на Украину для участия в боевых действиях против российских сил. В отношении многих из них уже вынесены приговоры, некоторые задержаны на месте или уничтожены в ходе боёв.