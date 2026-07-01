В башне «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити» объявили эвакуацию

В здании башни «Федерация» в московском международном деловом центре «Москва-Сити» объявили эвакуацию. Об этом в среду, 1 июля, сообщили очевидцы.

— В башне «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити» проводится эвакуация. Людей просят покинуть здание на Пресненской набережной, — пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев.

По громкоговорителям объявили о пожарной тревоге. Причины произошедшего уточняются.

В конце апреля людей эвакуировали из торгового центра «Арена Плаза». В здании ТЦ сработала пожарная сигнализация. Никто не пострадал.

До этого в подмосковном Долгопрудном эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ «Город», расположенного на Лихачевском проспекте. Причиной стало задымление.