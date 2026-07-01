Суд смягчил срок маньяку Торопу за убийство школьницы

В Новосибирске Пятый апелляционный суд рассмотрел дело иркутского маньяка Алексея Торопа с подельниками за убийство школьницы 19-летней давности, изнасилования и педофилию. Бывший следователь и член коллегии адвокатов не смог смягчить себе приговор, как и его подельники.

По данным СУ СКР по Иркутской области, в марте 2007 года в поселке Балаганск пропала 15-летняя школьница, девочка пошла в сельский клуб на дискотеку и исчезла. Тело школьницы нашли на окраине села через два дня, ребенка изнасиловали и убили. Задержали ранее судимого местного жителя, но вскоре доказали его непричастность и выпустили его из СИЗО. Расследованием занимался Алексей Тороп, работавший тогда следователем местной прокуратуры. Вскоре Тороп уволился из органов и передал дело другому следователю, а сам стал работать адвокатом.

Убийство оставалось нераскрытым 13 лет, в 2020 году сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России приехали в регион и нашли несостыковки. Свидетели сообщили, что в убийстве школьницы участвовали двое мужчин. Вскоре задержали члена Иркутской областной коллегии адвокатов Алексея Торопа и таксиста Евгения Лаца, который помогал в убийстве и сокрытии тела.

Сотрудники СКР установили, что обвиняемый на протяжении нескольких лет совершал изнасилования женщин, в том числе несовершеннолетних девочек. Самой младшей жертве было 12 лет. Следователи опросили более 350 свидетелей, провели больше 40 различных экспертиз.

В отношении Торопа возбудили уголовные дела: убийство группой лиц с целью скрыть изнасилование, два эпизода изнасилования, повлекшего тяжкие последствия. Серия из 30 эпизодов включала обвинение в «Получении сексуальных услуг несовершеннолетних». Евгения Лаца обвинили в убийстве. Они запросили суд присяжных, присяжные признали их виновными.

В ноябре 2023 года Иркутский областной суд вынес приговор и назначил Алексею Торопу 22 года лишения свободы в колонии строгого режима, Евгения Лаца осудили за убийство. Они обжаловали приговоры в Пятый апелляционный суд общей юрисдикции.