Двух причастных к попытке покушения на Сальдо приговорили к 6,5 года

Двух пособников украинских спецслужб, причастных к попытке покушения в 2022 году на главу ВГА региона Владимира Сальдо, приговорили к 6,5 года колонии.

«Суд назначил виновным шесть лет и шесть с половиной лет колонии», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Осуждённые также причастны к покушению на начальника управления молодёжи и спорта Дмитрия Савлученко и общественного деятеля Валерия Кулешова в 2022 году.

В апреле уголовное дело трёх обвиняемых в убийстве двух человек и покушении на Сальдо украинцев передали в Южный окружной военный суд.

В июле 2022 года в Херсонской области предотвратили покушение на главу военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо.