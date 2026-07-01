Автомобильный мост на трассе Донецк – Мариуполь частично обрушился

В Володарском округе ДНР произошло частичное обрушение автомобильного моста через реку Калка в результате удара украинских войск, сообщил глава округа Константин Зинченко.

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«Да, там пролет обрушился», – сказал Зинченко ТАСС.

Чиновник уточнил, что повреждение переправы через реку Калка стало следствием атаки со стороны ВСУ.

В связи с разрушением пролета движение по участку закрыто. Власти пообещали оперативно организовать пути объезда для транспорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня власти ДНР перекрыли движение по мосту на трассе «Новороссия» из-за налета беспилотников. В тот же день глава республики Денис Пушилин заявил о ранении двух мужчин на мариупольской трассе.