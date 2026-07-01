В Запорожской области при атаках ВСУ пострадали три человека

Три человека получили ранения в результате атак противника в Запорожской области. Повреждены несколько гражданских автомобилей и многоквартирный дом, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"За прошедшие сутки зафиксировано 15 фактов целенаправленных атак противника на населенные пункты Запорожской области, пострадали три человека. В Каменско-Днепровском муниципальном округе, на автомобильной дороге Днепровка - Заповитное атаке БПЛА подверглись два гражданских автомобиля. Также под удар беспилотника попал гражданский автомобиль в районе села Константиновка Мелитопольского городского округа", - написал Балицкий в "Максе".

В Михайловке от падения осколков БПЛА пострадал мужчина 1966 года рождения. В Каменке-Днепровской осколочные ранения получила местная жительница 1981 года рождения. В селе Семеновка Пологовского муниципального округа беспилотник ВСУ ударил по частному дому, в результате чего тяжело ранена женщина 1946 года рождения. Пострадавшим оказывают помощь медики, сообщил губернатор.

По его данным, в Днепрорудном Васильевского округа также поврежден многоквартирный жилой дом и загорелась сухая растительность. Предварительно, пострадавших нет, заключил Балицкий.