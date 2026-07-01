На Алтае двоих мужчин унесло течением реки Катунь

Двоих мужчин за день унесло течением в реке Катуни в Майминском районе Республики Алтай, поиски ведут спасатели. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В 07:55 (03:55 мск) поступило сообщение от очевидцев, что вблизи села Манжерок при купании в реке Катуни унесло течением мужчину. Спустя четыре часа поступило сообщение, что недалеко от предыдущего места происшествия унесло течением еще одного мужчину при очевидных обстоятельствах во время купания в реке Катуни", - говорится в сообщении МЧС.

Спасатели МЧС обследуют берег вдоль реки ниже по течению.