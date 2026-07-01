В подмосковных Люберцах произошел крупный пожар в районе электроподстанции, сообщили "РГ" жители города.

Клубы черного дыма видны над несколькими районами города. В то же время жители Малаховки, Дзержинского и Томилино сообщили об аварийном отключении электричества в домах.

"В настоящее время специалисты "Россетей" выясняют причины, ведется переключение на резервную линию", - сообщили нам в пресс-службе администрации городского округа.

В ряде районов подача электричества возобновлена, подтвердили жители города.

МЧС Подмосковья пока не давало комментариев по поводу пожара в районе энергетического объекта.