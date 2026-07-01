Пьяная петербурженка разбила бутылку о голову медика в центре города

В центре Петербурга пьяная женщина ударила фельдшера скорой помощи стеклянной бутылкой по голове. Инцидент произошел минувшей ночью на площади Искусств, куда бригада приехала по вызову о лежащем человеке.

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25-летний медработник, как сообщили в ГУ МВД по региону, госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести. Нападавшая задержана сотрудниками Росгвардии и передана полиции.

В отношении 40-летней женщины составлен протокол по статье о мелком хулиганстве. Нарушительницу отправили в спецприёмник. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.