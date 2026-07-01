В Петербурге в тушах тунца нашли полтонны наркотиков

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность международного канала поставки наркотических средств в Россию. В порту Санкт-Петербурга изъято не менее 500 кг запрещенного вещества, прибывшего из Эквадора, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Задержан россиянин, причастный к организации контрабанды.

Наркотики были обнаружены в грузовом контейнере на территории терминала АО «Петролеспорт» морского порта Большой порт Санкт-Петербург. Запрещенное вещество было спрятано в легально ввозимых мороженых непотрошеных тушах тунца. Товар прибыл из Латинской Америки морским путем.

ФСБ проводит оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление всех участников преступной схемы. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Задержанный россиянин проверяется на причастность к другим эпизодам незаконного оборота наркотиков.