Задержан москвич, перепрыгнувший через пути в метро на велосипеде

Установлена личность лихача, совершившего прыжок на велосипеде с одной платформы на другую на станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии метро.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, им оказался 19-летний молодой человек. На него составлен протокол за нарушение требований в области транспортной безопасности, совершенное умышленно. Эта статья КоАП (11.15.1 часть 3) предусматривает штраф до 30 тысяч рублей и конфискацию средства, использовавшегося для нарушения.