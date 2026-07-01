В Уфе на стройке погибли двое рабочих

В Уфе двое рабочих погибли на стройке. Об этом сообщили в следственном комитете РБ.

Утром 1 июля во время выполнения работ в строящемся многоквартирном жилом доме на улице Ахметова в микрорайоне «Затон» двое рабочих сорвались со строительной люльки с высоты 6 этажа. От полученных телесных повреждений двое мужчин скончались.

На месте работает следственно-оперативная группа под руководством следователя территориального отдела СК. Сейчас проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз, изучается документация по охране труда, устанавливаются лица, ответственные за соблюдение требований безопасности на объекте.