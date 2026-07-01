Россиянка зарезала мужа из ревности

Под Новосибирском осудили ревнивую жену за убийство мужа в ходе пьяной ссоры. Трагедия произошла 3 августа 2025 года в частном доме поселка Ленинский.

36-летняя женщина выпивала с мужем на веранде дома, вспыхнула ссора. По данным прокуратуры Новосибирского района, жена стала обвинять супруга, якобы тот изменил ей пару лет назад. Затем жена схватила нож и ударила 36-летнего супруга в грудь.

В доме находился общий сын-подросток, он вызвал скорую, но спасти мужчину не удалось. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, женщина вину не признала.