Россиянка зарезала мужа из ревности

Жена зарезала мужа из ревности на глазах подростка под Новосибирском
Под Новосибирском осудили ревнивую жену за убийство мужа в ходе пьяной ссоры. Трагедия произошла 3 августа 2025 года в частном доме поселка Ленинский.
36-летняя женщина выпивала с мужем на веранде дома, вспыхнула ссора. По данным прокуратуры Новосибирского района, жена стала обвинять супруга, якобы тот изменил ей пару лет назад. Затем жена схватила нож и ударила 36-летнего супруга в грудь.
В доме находился общий сын-подросток, он вызвал скорую, но спасти мужчину не удалось. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, женщина вину не признала.
- Обвиняемая настаивала, что умысла на убийство не было. Ранее работала помощником агронома, не была судима. Новосибирский районный суд назначил ей 8 лет лишения свободы в колонии общего режима, приговор не вступил в законную силу, - сообщила VN.ru Анна Сахоненко, старший помощник прокурора Новосибирского района.