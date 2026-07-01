Маленький лучик надежды забрезжил в пережившей катастрофу стране. Малыша извлекли из-под завалов через шесть дней после разрушительного землетрясения в Венесуэле. Маленький мальчик, идентифицированный как Клайбер Моран, оказался единственным выжившим, найденным на шестой день продолжающихся поисков.В Венесуэле из-под завалов был извлечен ребенок через шесть дней после того, как на южноамериканскую страну обрушились два разрушительных землетрясения, пишет The Guardian.

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Мальчик, опознанный информационным агентством Reuters как Клайбер Моран, был спасен рано утром во вторник и, по данным венесуэльских властей, стал единственным выжившим на шестой день спасательных работ.

Клайбер Моран был извлечен из здания Los Corales Garden 1 в штате Ла-Гуайра спасателями из Иордании, сообщила исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес в своем сообщении в Telegram.

По данным властей и спасательных команд, в прошлую среду в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей менее чем в минуту, в результате которых были разрушены здания и тысячи людей оказались под завалами.

Моран, которому, по словам Делси Родригес, исполнилось три года, а по словам председателя Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса - два года, был доставлен на лечение, говорится в сообщении.

“Мы должны продолжать надеяться на то, что сможем найти живых людей под завалами”, - сказал спикер парламента Хорхе Родригес в телеобращении. “Сегодня рано утром был спасен двухлетний мальчик, и в настоящее время он находится в медицинском центре Каракаса”.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что во вторник в Венесуэлу прибыла партия 47 тонн гуманитарных грузов от детского агентства ООН Юнисеф, добавив, что оборудование поможет поддержать нуждающихся детей и семьи.

Дюжаррик добавил, что груз включает в себя аптечки для оказания неотложной медицинской помощи, в том числе средства для безопасных родов, ухода за новорожденными, профилактики заболеваний и лечения.

По данным правительства, число погибших превысило 1900 человек, более 10 тысяч человек получили ранения. Эксперты говорят, что это значительное занижение данных, поскольку каждый день из-под завалов извлекают все больше тел, и морги с трудом справляются с таким наплывом.

Среди живых разворачивается гуманитарный кризис. Учреждения ООН выразили обеспокоенность по поводу последствий для здоровья тысяч перемещенных лиц, которые целыми днями спят под открытым небом или в переполненных, антисанитарных убежищах.

По оценкам НАСА, в результате землетрясений было повреждено или разрушено около 59 000 зданий, что означает, что число пострадавших от землетрясений людей исчисляется сотнями тысяч. Юнисеф сообщил во вторник, что 680 000 детей по всей стране нуждаются в гуманитарной помощи.