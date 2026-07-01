Сибиряка осудили за истязание дочери и падчерицы

Канский городской суд Красноярского края приговорил местного жителя к четырем годам колонии за истязание четырехлетней дочери и шестилетней падчерицы. Он бил детей руками, а также разными предметами, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"Канским городским судом Красноярского края провозглашен обвинительный приговор в отношении жителя г. Канска за истязание малолетних дочери 4 лет и падчерицы 6 лет. <…> Суд, с учетом данных о личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного преступления (пп. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ), назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина нигде не работал, злоупотреблял алкоголем. В период с сентября 2025 года до марта 2026 года, используя малозначительные поводы, под видом мер воспитания, мужчина бил детей.