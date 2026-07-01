В Хабаровске двое детей ушли на прогулку и исчезли

В Хабаровске вторые сутки ищут двух мальчиков, которые ушли гулять и исчезли. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash

Шестилетний Андрей и его 14-летний друг Кирилл ушли гулять днем в Первом микрорайоне и не вернулись домой. Известно, что одному из детей требуется медицинская помощь.

Волонтеры и сотрудники полиции прочесывают территорию, но пока никаких следов несовершеннолетних не обнаружили.

До этого в Карелии нашли живыми двух сестер, пропавших из дома во время прогулки. За неделю до исчезновения девочки аналогичным образом сбегали из дома, причем заранее подготовились к побегу — собрали с собой вещи и скрылись, но их быстро нашли.