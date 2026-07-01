В Нижегородской области выгорел дотла многоквартирный дом

В посёлке Центральный, который находится в Володарском районе Нижегородской области, произошёл крупный пожар в многоквартирном жилом здании. Огонь уничтожил строение практически полностью.

Как пишет региональное управление МЧС в своём канале в мессенджере «Макс», площадь возгорания составила 750 квадратных метров.

Жильцы покинули здание до прибытия спасателей — самостоятельно эвакуировались 9 человек. Среди них двое несовершеннолетних. Сообщений о госпитализированных или погибших не поступало.

В тушении были задействованы 5 пожарных расчётов. Спасатели уже завершили работы по ликвидации открытого горения.

В настоящее время сотрудники экстренных служб выясняют, что именно произошло. Детали и версии пока не озвучиваются.