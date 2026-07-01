Стали известны последствия атаки БПЛА ВСУ на Пензенскую область

Силами противовоздушной обороны (ПВО) России в небе над Пензенской областью в ночь на 1 июля был сбит и перехвачен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор региона Олег Мельниченко в своем официальном Telegram-канале рассказал о последствиях падения обломков.

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Обломки вражеского беспилотника повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет, а на месте работают службы экстренного реагирования и устраняют последствия.

Мельниченко также напомнил о запрете на фото- и видеосъемку полета и падения беспилотника, а также о опасности обломков. Заниматься упавшими частями вражеских беспилотников должны исключительно специалисты.

В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Ранее ВСУ выпустили по российским объектам умные авиабомбы.