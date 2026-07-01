В Омске мальчик выпрыгнул с пятого этажа из-за пожара

В Омске из-за пожара в многоквартирном доме шестилетний мальчик выпрыгнул из окна пятого этажа, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

"Первыми на место происшествия прибыли три пожарных расчета и автолестница. В двух окнах на подоконнике находились пенсионерка и шестилетний мальчик. Звенья газодымозащитной службы приступили к спасению людей. Во дворе разворачивалась пожарная автолестница. Тем временем в квартире, где находился мальчик, появился дым. Ребенок спрыгнул", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального Минздрава ТАСС сообщили, что мальчик в стабильном тяжелом состоянии находится в реанимации и получает всю необходимую медицинскую помощь.

Всего в результате пожара в пятиэтажном доме, который произошел 30 июня, пострадали три человека. Помимо спрыгнувшего мальчика незначительные травмы получили двое мужчин, которые отказались от госпитализации. Две пожилых женщины были эвакуированы с помощью автоматического подъемника и автолестницы, 34 человека вышли из здания сами. Общая площадь пожара составила 120 кв. м, на месте работали 28 спасателей и 10 единиц техники.