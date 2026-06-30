Рейс из Варшавы в Тель-Авив сел в Бургасе из-за сигнала о захвате

Пассажирский самолет авиакомпания LOT Polish Airlines, летевший из Варшавы в Тель-Авив, совершил вынужденную посадку в болгарском Бургасе из-за технической неисправности. Об этом сообщает министерство транспорта и сообщений Болгарии.

По данным ведомства, сбой произошел в работе транспондера: он несколько раз передавал ложный код 7500, который используется для сообщения о незаконном вмешательстве или захвате воздушного судна.

После инцидента в Болгарии созвали кризисный штаб и объявили аварийную готовность. В воздушном пространстве страны самолет сопровождали истребители болгарских ВВС.

Борт успешно приземлился в аэропорту Бургаса в 17:15 мск. Пострадавших среди пассажиров и экипажа нет. Сейчас рейс готовят к вылету в Тель-Авив.