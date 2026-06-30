Нападение китов-убийц на яхту попало на видео

Иберийские косатки, также известные как киты-убийцы, три часа кружили возле яхты у берегов Гибралтара. Об этом пишет Daily Mail.

Экипаж яхты столкнулся со стаей косаток, когда плыл с Багамских островов в Испанию. По словам пассажиров, киты проявили агрессию только в тот момент, когда капитан включил двигатель. Одна из крупных особей напала на судно и сломала руль.

«Они разнесли все вдребезги, у нас больше нет управления», — рассказал норвежец Йокке Соммер, находившийся на борту.

Пока яхта дрейфовала, косатки с любопытством ее изучали, а их детеныши играли с обломками. Этот момент попал на видео.

По словам Соммера, экипаж выбрал сохранять спокойствие и не пытаться применять против китов силу. «Если косатки захотят уничтожить лодку, они сделают это без особых усилий», — объяснил он.

На будущее Соммер поделился необычным способом, как можно оторваться от преследующих судно косаток. В таких случаях он посоветовал сливать содержимое туалетного бака прямо по курсу хищников.

Иберийские косатки известны серией подобных атак у побережья Пиренейского полуострова. По одной из версий, они обучают потомство приемам охоты на крупных китов, используя яхты как тренажеры.

Ранее сообщалось, что косатки, которых также называют китами-убийцами, в Атлантическом океане окружили гребную лодку с тремя женщинами. «Они касались носа лодки, но не пытались сбить ее с курса. Им было просто любопытно», — описала встречу с косатками одна из них.