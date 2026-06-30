Пожар начался возле посольства Израиля в Москве

Пожар начался возле посольства Израиля на улице Большая Ордынка в центре Москвы. О происшествии сообщает Mash в Telegram-канале.

По данным издания, с крыши двухэтажного здания, стоящего на территории дипмиссии, виден дым. Информации о причинах возгорания на данный момент нет.

При этом спасателей на территорию посольства не пускают из-за неприкосновенности. Сотрудникам экстренных служб требуется разрешение посла.

Ранее стало известно, что в девятиэтажном жилом доме в центре Москвы вспыхнул пожар. Огонь охватил квартиру на седьмом этаже дома на улице Садовой-Самотечной — загорелись личные вещи и мебель.