Что известно о теракте в Монако

29 июня 2026 года в Монако произошел взрыв в жилом доме на улице Реверен-Пер-Луи-Фролла. Согласно предварительным данным, неизвестный мужчина оставил у входа в здание взрывное устройство.

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В результате пострадала семья из трех человек. Среди них — двое взрослых и 13-летний подросток. Родители находятся в критическом состоянии, подросток получил серьезные травмы.

Глава правительства Монако Кристоф Мирман заявил, что произошедшее, вероятнее всего, является преднамеренным актом, а также первым подобным терактом в истории Монако. Позже стало известно, что взрывное устройство было самодельным и содержало поражающие элементы — болты и дробь, что свидетельствует о намерении причинить максимальный ущерб.

Официально личности пострадавших не раскрываются. При этом, ряд западных СМИ сообщают, что среди раненых был украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, а пострадавшие являются его семьей — все они граждане Украины. Власти Монако эту информацию пока не подтвердили. Мотив преступления также пока не установлен.