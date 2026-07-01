В Подмосковье, в районе города Пущино, на берегу Оки таинственно исчез Александр Высоковский — актёр и режиссёр, известный зрителям по культовым сериалам «Бригада» и «Бумер». Сигнал тревоги подала его супруга Лилия, сообщившая о пропаже мужа. Об этом сообщает KP.RU.

По её словам, утром 30 июня Александр отправился на пущинскую косу — намытый рекой дикий пляж с дюнным ландшафтом, чтобы порыбачить вместе с сыном. Мужчина ушёл немного вперёд по косе и внезапно исчез из поля зрения. Сын пытался отыскать отца, но безуспешно.

До трёх часов дня родственники вместе с сотрудниками МЧС и полиции прочёсывали берег в поисках Высоковского. На песчаной поверхности не было обнаружено следов борьбы или нападения, что позволило предположить: вряд ли исчезновение связано с криминалом.

Лилия Высоковская пояснила, что особенность этого участка реки заключается в резких перепадах глубины. С одной стороны косы течение относительно спокойное, но чуть дальше начинаются перекаты, где поток воды усиливается. Именно там дно подвержено заиливанию, и глубина может внезапно возрастать — человек, идущий по мелководью, рискует провалиться и уйти под воду с головой.

К этому часу к поискам присоединились спасатели с эхолотами, водолазы и волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Поисковая операция продолжается.