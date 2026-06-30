Женщина из Мексики решила проститься с супругом, станцевав непристойный танец перед его гробом. Об этом сообщает Need To Know.

На кадрах с места заметно, как несколько местных жительниц одеты в одинаковые футболки с фотографией мужчины, сам «виновник» лежит в гробу в метре от компании. В этот момент под их аплодисменты вдова мужчины начинает исполнять тверк.

Спустя некоторое время к гробу подходит другая женщина и танцует подобным образом. Все это происходит под рэп, который читают два молодых человека рядом.

Отмечается, что изначально ролик появился в аккаунте артиста, который дает подобные выступления на таких мероприятиях и считает это «альтернативным способом» проводить человека в последний путь.

До этого в Таиланде семья 59-летнего мужчины пригласила танцовщиц, чтобы те станцевали у его гроба. По словам родственников, именно таким было последнее желание тайца.