В российском регионе возвращавшиеся со смены врачи спасли мужчину с остановкой сердца

На Алтае возвращавшиеся после смены врачи скорой помощи спасли мужчину с остановкой сердца, который потерял сознание. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Алтайского края.

Случай произошел в городе Бийске. Первыми на помощь упавшему мужчине пришли прохожие — они начали сердечно-легочную реанимацию. В этот момент мимо шли фельдшер Лидия Данилова, медбрат Сергей Жданов и врач Анатолий Колупаев — все трое возвращались домой после суточного дежурства. Они оперативно присоединились к реанимации, а вскоре подоспела и бригада скорой. Мужчину перенесли в машину, дважды применили дефибриллятор и через четыре минуты восстановили сердечный ритм, пациент начал дышать.

Врач Анатолий Колупаев отметил, что своевременные действия прохожих решили все, а главный врач станции Алексей Карнаухов подчеркнул: «Даже когда наши сотрудники не находятся на смене, они остаются медиками до конца. Профессиональный долг и навыки не выключаются вместе с окончанием дежурства». Мужчину экстренно доставили в реанимацию Центральной городской больницы, где выяснилось, что причиной остановки стал обширный инфаркт — сейчас его жизнь вне опасности.

Ранее в Калининградской области врачи спасли 44-летнюю женщину с тремя опухолями, удалив все новообразования одновременно. Долгое время женщина не обращалась к гинекологу, списывая увеличение размеров живота на набор веса.