Суд арестовал на 15 суток мужчину, схватившего девушку за грудь в Москве

Мещанский районный суд столицы арестовал на 15 суток Акраммирзы Жалилова, который потрогал незнакомую ему девушку за грудь на улице. Об этом в среду, 1 июля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

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— Суд признал Жалилова виновным в совершении указанного административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 15 суток, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Инцидент произошел 27 июня. Мужчина, будучи пьяным, ехал на велосипеде по Москве, увидел девушку, после чего совершил противоправные действия.

Ранее в столице задержали троих мужчин за домогательства девушек. Это произошло в трех разных местах: в кафе «Лимонадница», при входе в ТЦ «Елоховский пассаж» и на станции метро «Новокосино». В итоге мужчин арестовали на 15 суток.