В СК прокомментировали версию о тайной тропе, по которой ушли Усольцевы

Следователи отрицают наличие каких-либо троп, по которым Усольцевы могли скрыться с места пропажи в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ по региону.

«Никаких скрытых троп, дорог на месте пропажи Усольцевых нет», – заявили в ведомстве.

Недавно в СМИ появилась новая версия пропажи семьи. Соответствуя ей, родители и ребенок не отправились на гору Мальвинка, как того требовал маршрут. Вместо этого они выбрались на скрытую дорогу, где их ждала машина.

Как рассказал один из местных жителей, недалеко от места пропажи он увидел белый Lexus, который скрылся спустя некоторое время после того, как ушли Усольцевы.

Стало известно о появлении тайной тропы в деле о бесследно исчезнувших в тайге Усольцевых

Не исключалось, что семья спланировала побег. Однако в Следственном комитете отвергают эту версию.

Семья отправилась в поход в сентябре прошлого года, но вскоре перестала выходить на связь. С этого момента сотни волонтеров и спасателей участвовали в поисках. Местонахождение пропавших неизвестно до сих пор.