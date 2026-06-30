Уроженка Краснодара арестована в США за серию дерзких краж

Суд в США арестовал 34-летнюю уроженку Краснодара Веронику Митину, которая под видом курьера похищала дорогостоящие посылки, передает местный телеканал Local 10 News.

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По данным портала, уроженке Краснодара предъявили обвинения по 12 пунктам, включая кражу в особо крупном размере, незаконное использование средств связи, торговля краденым имуществом и организованное мошенничество.

По данным следствия, молодая женщина промышляла перехватом ценных грузов с августа 2025 года по апрель 2026 года. Общий ущерб от ее действий по предварительной оценке составил 90 тыс. долларов.

Журналисты отметили, что обвиняемая проживала в городе Халландейл-Бич, аферы прокручивала в городе Дорал.

Стражи порядка уточнили, что Митина подъезжала к водителям служб доставки FedEx и UPS на внедорожнике Lexus с номерами штата Иллинойс и предъявляла на экране телефона поддельное удостоверение с адресом получателя. После того, как доверчивые курьеры передавали ей посылки, злоумышленница скрывалась.

В полиции уточнили, что среди «трофеев» оказались золотые слитки на 70 тыс. долларов, золотые монеты на 9,5 тыс. долларов, часы Cartier, оценённые в 8 тысяч долларов .

Правоохранители пояснили, что женщина действовала не в одиночку, а в составе преступной онлайн-группировки, будущих жертв находила в групповом чате для «русских в США».

В настоящий момент Митина находится в тюрьме Тернера Гилфорда Найта, залог в размере 47,5 тыс. долларов она внести не смогла.