Суд оштрафовал публициста Ланькова за участие в нежелательной организации

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал публициста Андрея Ланькова за участие в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.

Суд установил, что на сайте «Московского центра Карнеги», признанного нежелательным в июле 2024 года, в мае 2026 года был опубликован аналитический материал публициста. Также на портале Ланьков указан как автор, историк, кореевед и преподаватель Университета Кукмин в Сеуле.

«Суд признал Ланькова А.Н. виновным в совершении указанного правонарушения, и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В феврале в Риге сотрудники полиции прямо во время лекции задержали Ланькова. По словам очевидцев, ученого с занятия увели представители муниципальной полиции. Историка доставили в иммиграционную службу Латвии.

Позже Ланьков рассказал, что не обиделся на депортацию из Латвии, назвав решение местных бюрократов «глупостью». По его словам, в Таллине у него с аншлагом благополучно прошла лекция, на которую приехали люди, желающие посетить сорванное мероприятие в Риге.