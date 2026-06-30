Девочку спасли из-под завалов на четвертый день после катастрофы в Венесуэле

Спасатели достали двухлетнюю девочку из-под завалов в Венесуэле через четыре дня после серии землетрясений, передает телеканал VTV.

В республике 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй — 7,5. Число погибших, по последним данным, достигло 1719 человек.

Журналисты отметили, что отец малышки от всей души поблагодарил все специализированные службы. По его словам, он верил в то, что ребенка удастся найти живым под развалинами домов.

Корреспонденты отметили, что многие дети, подростки очень разумно себя вели во время катастрофы, помогали спасателям и волонтерам.

В частности, юная девушка по имени Фабиана спокойно отвечала на вопросы спасателей, подбадривала их, при том, что получила тяжелые травмы.

«Как ты, Фабиана?» — спрашивают её. «Хорошо, лучше. Только травмы колена и левой ноги», — процитировали авторы статьи беседу пострадавшей и специалистов экстренных служб.

Обозреватели отметили, что спасательные команды продолжают поиски в наиболее пострадавших районах, время от времени задают вопрос: «Есть ли кто-нибудь в живых?».

Каждый утвердительный ответ запускает новую гонку со временем, чтобы убрать тонны обломков и вытащить на поверхность живых людей, оказавшихся под завалами, констатировали журналисты.