Суд в Москве рассмотрит дело об убийстве прохожего в переходе метро в 2002 году

Столичный суд разберется в деле мужчины, который вместе с товарищем избил до смерти прохожего в подуличном переходе станции метро «Теплый стан» в апреле 2002 года. Об этом в среду, 1 июля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

© Вечерняя Москва

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Злоумышленники напали на незнакомого им мужчину. От полученных травм он скончался на месте, а подозреваемые скрылись. Одного из них удалось поймать спустя годы. Мужчина даже сменил фамилию, но это ему не помогло. Следователи предъявили фигуранту обвинение. По решению суда его отправили в СИЗО. Дело соучастника преступления выделили в отдельное производство.

В конце июня московский суд вынес приговор москвичу за убийство 24-летней давности. Злоумышленник зарезал прохожего около дома на Боровском шоссе в августе 2001 года. Мужчина долгое время скрывался от следствия, но его удалось задержать.

Обвиняемого отправили за решетку на 19 лет.