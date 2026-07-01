Пьяный москвич сломал забор храма и объяснил это ненавистью к вере

В Москве росгвардейцы задержали 52-летнего мужчину за хулиганство на территории храма в районе Гольяново. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу столичного управления Росгвардии.

Сигнал тревоги поступил из церкви на Красноярской улице. Сотрудник службы охраны рассказал прибывшим правоохранителям, что на территорию религиозного объекта зашел неизвестный мужчина с признаками алкогольного опьянения.

Гражданин вел себя агрессивно, громко кричал, нецензурно выражался и угрожал охраннику. На требования прекратить противоправные действия мужчина не реагировал, а потом ударом ноги повредил калитку забора.

Свое поведение задержанный объяснил несогласием с христианской верой. Злоумышленник передан в территориальный отдел полиции.

Ранее житель столицы распылил в сторону сотрудников метрополитена аэрозольный баллончик после требования досмотреть рюкзак. Инцидент произошел на станции "Новопеределкино" Солнцевской линии метро. Пострадавшие обратились за медпомощью. Нарушитель задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.