На Урале отчим метал ножи в 12-летнего пасынка: раскрыты детали дела

В Свердловской области прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Сухого Лога, который в состоянии алкогольного опьянения метал ножи в своего 12-летнего пасынка. Один из бросков достиг цели — лезвие поранило мальчика в область живота.

По версии следствия, мужчина в квартире по надуманному поводу поставил ребёнка к стене и начал бросать в него ножи. В результате подросток получил серьёзную травму и был госпитализирован. В ходе расследования также установлены факты систематических побоев, которые отчим наносил мальчику в период совместного проживания.

Фигуранту инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и истязание. Уголовное дело направили в суд.

Напомним, в Кузбассе рецидивист, который ранее был осуждён за педофилию, оказался на свободе спустя 20 лет, и спустя месяц после этого убил 12-летнюю школьницу.