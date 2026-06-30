Украинка незаконно вывезла в Польшу младенца для однополой пары*

Жительница Кривого Рога получила условный срок на один год за незаконный вывоз новорожденного ребенка из Украины в Польшу. Младенец, родившийся в результате суррогатного материнства, был предназначен для однополой пары* из Франции. Об этом говорится в материалах Мостиского районного суда Львовской области.

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Следствие установило, что в 2021 году подсудимая откликнулась на объявление о коммерческом суррогатном материнстве от харьковской фирмы, которая обещала выплатить ей от 12 до 14 тысяч евро. После процедуры эмбриотрансфера и наступления беременности женщина переехала во Львов, где в 2022 году родила девочку. При регистрации ребенка в ЗАГСе она указала отцом гражданина Франции, а матерью — себя.

Позже юрист компании убедил ее самостоятельно пересечь границу с ребенком, объяснив, что двое мужчин-заказчиков с младенцем могут привлечь внимание пограничников. В мае 2022 года женщина вывезла девочку через пункт пропуска «Мостиска» в Польшу, где передала ее французам. За свои услуги она получила девять тысяч евро.

Суд признал женщину виновной в незаконной переправке лиц через государственную границу. Подсудимая полностью признала свою вину и согласилась на сделку со следствием, благодаря чему реальный срок заключения был заменен на условный, передает Kp.ru.

В апреле украинка попыталась вывезти через польско-украинскую границу радиоактивные доллары. Представитель пограничной службы страны сообщил, что уровень излучения в купюрах превышал норму почти в две тысячи раз.

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