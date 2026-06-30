Тело мужчины обнаружили на необитаемом острове в Норвегии

На берегу необитаемого острова Москен, входящего в состав Лофотенских островов в Норвегии, обнаружили тело неизвестного мужчине, которое там находится уже несколько недель. Об этом во вторник, 30 июня, пишет Bild.

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По предварительным данным, мужчина находился в воде от одной до четырех недель, прежде чем его обнаружили на острове площадью 1,5 квадратных километра.

Тело нашли волонтеры, убиравшие пляж. Прибывшие на место правоохранители установили его рост, возраст и размер обуви, однако пропавших людей с такими данным не нашлось, сообщается в публикации.

В американском городе Мемфис (штат Теннесси) нашли останки трех детей в возрасте от трех до семи лет. По данным судмедэкспертизы, останки пролежали в лесу несколько лет. Обстоятельства смерти детей неизвестны.

До этого в немецкой коммуне Кляйн-Упаль туристка, выгуливая собаку, обнаружила в лесу тело мальчика. Ребенок считался пропавшим без вести на протяжении пяти дней. Женщина отправилась на прогулку с собакой в поселение Кляйн-Упаль, Германия, где проживает всего 230 человек. Во время прогулки ее собака неожиданно залаяла и привела хозяйку к пруду, в котором было найдено тело восьмилетнего мальчика.