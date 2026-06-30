В России оценили опасность лесных пожаров в Чернобыле

Профессор кафедры экономики и управления в ТЭК Государственного университета управления Владимир Линник в разговоре с Рамблером проанализировал ситуацию с горящими лесами вокруг ЧАЭС. Эксперт подчеркнул, что бушующий огонь может поднять в атмосферу радиоактивные элементы, десятилетиями копившиеся в почве и растительности, однако реальная угроза для России во многом будет зависеть от погоды в регионе.

Напомним, что в Чернобыльской зоне отчуждения уже пятые сутки не утихают природные пожары, борьба с которыми серьезно осложняется установившейся жарой и шквалистым ветром. Ситуация обострилась после сообщений о том, что Киев накрыло плотным едким облаком дыма, пришедшим со стороны горящих чернобыльских лесов, что вызвало серьезную тревогу у местного населения.

Комментируя состав и потенциальную опасность накрывшего регион смога, Линник подчеркнул, что без официальных данных говорить о точной степени угрозы преждевременно, однако теоретическая вероятность высокой концентрации токсичных веществ крайне велика. По его словам, главная опасность кроется в том, что в воздух поднимаются элементы, десятилетиями копившиеся на деревьях и в верхнем слое почвы.

Чисто теоретически, с большой долей вероятности я могу сказать: если это облако является продуктом горения и пришло из Чернобыльской зоны, то там содержится достаточно большое количество ядовитых веществ. Стопроцентное заключение может дать только лабораторная экспертиза. Дело ведь не только в почве — радиоактивные элементы осели на стволах деревьев и на заброшенных деревянных строениях. Что касается земли, то выгорает поверхностный плодородный слой, перегной, опавшая листва и трава. При интенсивном пожаре этот слой подгорает на глубину до 5–10 сантиметров и поднимается в атмосферу. Поэтому, на мой взгляд, это все-таки представляет определенную опасность. Владимир Линник Профессор кафедры экономики и управления в ТЭК Государственного университета управления, доктор экономических наук

Отвечая на вопрос о том, существует ли угроза для территории Российской Федерации и могут ли продукты горения из Чернобыля достичь границ страны, профессор отметил, что такой сценарий возможен, но он целиком зависит от погодных условий. Вместе с тем Линник подчеркнул, что профильные российские службы непрерывно отслеживают перемещения воздушных масс.

«Для России опасность зависит от того, как подует ветер. Если роза ветров изменится в сторону Российской Федерации, то продукты горения могут достичь и нашей территории. Дальше все зависит от содержимого облака. Если это просто лесной пожар и горит обычная древесина — это неприятно, но не критично. Если же там содержатся радиоактивные продукты, то это уже повод не для паники, но для того, чтобы задуматься и, возможно, принять меры. Теоретически облако может достичь российских регионов при соответствующем направлении, силе и продолжительности ветра. Для этого необходим постоянный мониторинг, за такими вещами у нас всегда следят экологические и метеорологические службы».

Ранее сообщалось, что не менее 35 человек пострадали при пожаре на трубопроводе на востоке Индии.